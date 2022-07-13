"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

Загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла, следует из данных ЦОДД. В данный момент не просто проехать по внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Южнопортовой улицы до Тульской эстакады. Работы по замене асфальта ведутся в начале Автозаводской улицы.

На 76-м километре МКАД произошло ДТП с участием трех машин. Затор начинается от Долгопрудненского лесопарка и тянется до Путилковского шоссе. Преодоление этого участка займет около получаса. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.