"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 13 июля

В среду, 13 июля, в Москве ожидаются переменная облачность и дождь. Температура днем составит 24 градуса.

Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.