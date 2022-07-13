"Утро": специалист ЦОДД рассказал о ситуации на дорогах столицы

Движение в Москве оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 91 километр.

На внешней стороне МКАД в районе Бесединского моста произошло столкновение легкового автомобиля и фургона в среднем ряду. Обошлось без пострадавших. Затор на данном участке растянулся на 4,5 километра.

На Волгоградском проспекте после Есенинского бульвара произошло ДТП легкового автомобиля и грузовика. Движение затруднено незначительно, но потолкаться все же придется. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.