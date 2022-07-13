"Утро": москвичам рассказали о погоде 13 июля

В среду, 13 июля, в Москве ожидается переменная облачность и дождь. Температура днем составит 24 градуса.

Влажность воздуха – 85%. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.