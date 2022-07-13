"Утро": в ЦОДД оценили столичный трафик в 1 балл

Столичный трафик к этому часу составляет 1 балл. Уже традиционно, несмотря на раннее время, сформировался затор на внутренней стороне МКАД на участке от шоссе Энтузиастов до улицы Верхние поля. Преодолеть этот участок получится за 25–30 минут. После завершения работ по реконструкции развязки движение нормализуется.

На 87-м километре МКАД водителям придется сбросить скорость до 40 километров в час. Путь от Осташковского до Алтуфьевского шоссе займет 20 минут. Причина – проведение дорожных работ по замене асфальта. Работы ведутся в среднем ряду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.