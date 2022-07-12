"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. Общая длина заторов – 110 километров.

На Варшавском шоссе произошло столкновение седана и мотоцикла. Участники ДТП уже освободили проезжую часть, но затор еще остается и составляет один километр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.