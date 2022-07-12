"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла, следует из данных ЦОДД. Не просто проехать по внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Южнопортовой улицы до Тульской эстакады. Дорожные работы по замене асфальта ведутся в среднем ряду в самом начале Автозаводской улицы. Другим участникам движения приходится менять полосу движения. Длина затруднений – пять километров.

На 6-м километре МКАД водителям придется постоять в заторе до улицы Верхние поля больше 40 минут из-за ДТП и работ по реконструкции транспортной развязки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.