"Утро": среднее атмосферное давление ожидается в Москве 12 июля

Атмосферное давление в Москве установится во вторник, 12 июля, на отметке 744 миллиметра ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 60%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 23 градуса. Вечером температура составит 20 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.