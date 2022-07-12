"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

Главный специалист ЦОДД Артем Пелевин рассказал, что движение в Москве оценивается в 4 балла. Общая длина заторов составляет 140 километров.

На Ленинградском шоссе стоит неисправный самосвал. Движение в сторону центра затруднено на три километра

На 68-м километре МКАД проводят дорожные работы на Спасском мосту. Работы сначала занимают средний ряд, а потом переходят в левый. Затор растянулся на 12 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.