"Утро": трафик на столичных дорогах оценили в 5 баллов

Как сообщили в ЦОДД, загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов. При движении в сторону центра на Волоколамском шоссе сформировался затор перед Тушинским тоннелем. Длина затруднений достигла отметки в два километра. Преодоление этого участка займет около 20 минут.

На 72-м километре МКАД постоять в заторе придется около получаса. От Ленинградского до Пятницкого шоссе на 7-километровом отрезке средняя скорость потока не превышает 30 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.