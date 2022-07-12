"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 12 июля

Во вторник, 12 июля, в Москве ожидаются облачная погода и гроза. Температура днем составит 23 градуса.

Будет дуть ветер переменных направлений с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.