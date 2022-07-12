"Утро": плотный поток сформировался на Рязанском проспекте

По данным ЦОДД, трафик в столице оценивается в 3 балла. Не обходится без проблем на кольцевых магистралях города.

К этому часу формируется затор на Рязанском проспекте. При движении в сторону центра водителям придется притормозить на участке от улицы Паперника до пересечения с Третьим транспортным кольцом. Весь путь займет около 20 минут.

К вечеру прогнозируют 6–7 баллов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.