"Утро": в ЦОДД оценили столичный трафик в 1 балл

Столичный трафик к этому часу составляет 1 балл. На Волгоградском проспекте в районе метро "Кузьминки" видно небольшое скопление машин на светофорах как на самой автомагистрали, так и на дублере.

К вечеру прогнозируют 6–7 баллов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.