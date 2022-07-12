"Утро": москвичам рассказали о погоде 12 июля

Во вторник, 12 июля, в Москве ожидается облачная погода и гроза. Температура днем составит 23 градуса.

Влажность воздуха – 60%. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.