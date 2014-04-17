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Новости

Новости

17 апреля 2014, 07:00

Город

"Утро": На Щелковском шоссе образовался небольшой затор

"Утро": На Щелковском шоссе образовался небольшой затор

"Утро": "Яндекс.Пробки" оценил ситуацию на дорогах Москвы в 0 баллов

"Утро": Заторы на столичных дорогах по-прежнему оцениваются в 5 баллов

"Утро": Заторы на Рязанском проспекте оценивают в 10 баллов

"Утро": Движение на пересечении ТТК и Сущевского Вала затруднено

"Утро": В среду утром заторы на столичных дорогах достигли 5 баллов

"Утро": Марина Фартдинова рассказала о дорожной ситуации в Москве

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"Утро": Столичных водителей просят соблюдать скоростной режим

"Утро": Дожди в столице могут осложнить обстановку на дорогах

Телеканал "Москва 24" следит за ситуацией на московских дорогах. Сервис "Яндекс.Пробки" оценил ее на 0 баллов, что весьма необычно для этого времени суток. Корреспондент Леонид Преображенский находится на пересечении Садового кольца и Тверской, он следит за движением на этих и других магистралях столицы. По его словам, небольшой затор наблюдается на Щелковском шоссе. Подробнее о заторах и скорости трафика в городе смотрите в видеосюжете.
Программа: Утро
пробки транспорт программы Ксения Чепенко Федор Баландин заторы Леонид Преображенский
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