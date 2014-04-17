"Утро": На Щелковском шоссе образовался небольшой затор

Телеканал "Москва 24" следит за ситуацией на московских дорогах. Сервис "Яндекс.Пробки" оценил ее на 0 баллов, что весьма необычно для этого времени суток. Корреспондент Леонид Преображенский находится на пересечении Садового кольца и Тверской, он следит за движением на этих и других магистралях столицы. По его словам, небольшой затор наблюдается на Щелковском шоссе. Подробнее о заторах и скорости трафика в городе смотрите в видеосюжете.