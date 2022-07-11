"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 4 балла. В эти минуты в плотном потоке едут машины по внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Хорошевского шоссе до улицы Новая Башиловка. Водителям здесь придется сбросить скорость до 15 километров в час.

На внешней стороне МКАД идут ремонтные работы от Лихачевского до Новокуркинского шоссе. Участники движения на данном участке вынуждены перестраиваться в другие ряды, притормаживая поток. Преодоление этого участка займет 17–20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.