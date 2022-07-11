"Утро": среднее атмосферное давление ожидается в Москве 11 июля

Атмосферное давление в Москве установится в понедельник, 11 июля, на отметке 743 миллиметра ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 37%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 31 градус. Вечером температура составит 26 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.