"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов рассказал, что движение в Москве оценивается в 4 балла. Общая длина заторов составляет 107 километров.

В эти минуты не просто проехать в сторону ТТК по Ленинградскому проспекту из-за столкновения четырех легковых автомобилей сразу после выезда из Ходынского тоннеля. Сотрудники ДПС прибыли на месте происшествия.

Начинает формироваться затор в сторону ТТК по проспекту Вернадского из-за аварии в районе станции метро "Юго-Западная". Там перед пересечением Коштоянца средний ряд занимают автобус и легковой автомобиль. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.