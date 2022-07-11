"Утро": трафик на столичных дорогах оценили в 4 балла

Столичный трафик к этому часу составляет 4 балла. На внешней стороне ТТК из-за ДТП на улице Сущевский Вал водителям придется сбросить скорость до 20 километров в час на участке от проспекта Мира до улицы Бутырская. Весь участок можно преодолеть за 17 минут.

При движении в сторону центра на шоссе Энтузиастов не обходится без проблем на участке от улицы Главная Аллея до проспекта Буденного. Путь до ТТК займет около 20 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.