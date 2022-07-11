"Утро": низкая влажность воздуха ожидается в столичном регионе

В понедельник, 11 июля, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 37%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 31 градус. Вечером температура составит 26 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.