"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 11 июля

В понедельник, 11 июля, в Москве ожидается переменная облачность и дождь. Температура днем составит 31 градус.

Будет дуть ветер переменных направлений с порывами 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.