"Утро": плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 3 балла. Постоять в заторе придется на Волоколамском шоссе. Перед Тушинским тоннелем в сторону центра скопилось много машин. Длина затруднений достигла превысила 2 километра. На путь до ТТК придется потратить 20 минут.

Кроме того, на внешней стороне от Дмитровского до Ленинградского шоссе водители потратят более 20 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.