"Утро": специалист ЦОДД рассказал о ситуации на дорогах столицы

Движение в Москве в данные минуты оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 95 километров.

В эти минуты начинает собираться затор на Люблинской улице. Там произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. На место ДТП следует экипаж дорожного патруля.

На Профсоюзной улице в сторону центра затруднение уже в два километров. Причина – неисправный легковой автомобиль. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.