"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Из-за затруднений на юге Третьего транспортного кольца скопилось много машин на Варшавском шоссе ближе к кольцу. На 15 минут придется там задержаться.

На Волгоградском проспекте местами наблюдается плотное движение, в целом дорожная обстановка там улучшилась. Средняя скорость на магистрали – 40 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.