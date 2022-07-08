"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

Главный специалист ЦОДД Андрей Топс рассказал, что движение в Москве оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов составляет 135 километров.

На внутренней стороне ТТК после съезда с Савеловской эстакады столкнулись две легковушки. На месте работает экипаж дорожного патруля, скоро проезжая часть будет освобождена, но пока затруднение составляет четыре километра.

На внешней стороне Садового кольца в районе пересечения с Баррикадной улицей второй ряд занимает неисправный автомобиль. Водитель ожидает техпомощь, движение затруднено на один километр.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.