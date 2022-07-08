"Утро": сотрудник ЦОДД сообщил, что столичный трафик оценивается в 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Анатолий Прохоров сообщил, что движение в столице оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 138 километров.

Продолжается разбор утреннего ДТП на внешней стороне МКАД 38-го километра. Затор по внешней стороне МКАД растянулся на семь километров и начинается уже от Киевского шоссе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.