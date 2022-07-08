"Утро": плотный поток сформировался на шоссе Энтузиастов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Затруднено движение на северо-западе МКАД в обоих направлениях. На внутренней стороне из-за аварии на 72-м километре поток движется медленно от Волокаламского шоссе. На внешней стороне из-за дорожных работ на 68-м километре машины скопились от Ленинградского шоссе.

На шоссе Энтузиастов сформировался 5-километровый затор от Главной аллеи до Третьего транспортного кольца. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.