"Утро": специалист ЦОДД рассказал о ситуации на дорогах столицы

Движение в Москве в данные минуты оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 81 километр.

На 72-м километре МКАД грузовик совершил наезд на металлическое разделительное ограждение с последующим опрокидыванием на бок. Обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные службы города, осуществляется перевертывание грузовика на колеса. Затор начинается от Волоколамского шоссе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.