"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. Плотный поток машин зафиксирован на улице Сущевский Вал с обеих сторон Третьего транспортного кольца, движение пока в обоих направлениях остается свободным.

На Волгоградском проспекте легко проедете в сторону центра, кроме участка от Есенинского бульвара до Зеленодольской улицы, где из-за аварии в правом ряду уплотнился и стал притормаживать поток.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.