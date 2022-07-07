"Утро": трафик на дорогах столицы в утренние часы составил 4 балла

Главный специалист ЦОДД Денис Исаев рассказал, что движения в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 130 километров.

Сохраняется сложная ситуация в связи с ремонтными работами на внешней стороне МКАД в районе отметок 75-го и 85-го километров, общая длина заторов составляет 11 километров.

Заторы наблюдаются на ТТК в районе Тульской эстакады. Там из-за дорожных работ и небольшого ДТП затруднено движение по внутренней стороне на 5 километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.