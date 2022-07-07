"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

Главный специалист ЦОДД Денис Исаев рассказал, что движение в Москве оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов составляет 170 километров.

Сохраняется сложная ситуация в связи с ремонтными работами на внешней стороне 75-го километра МКАД. Там движение затруднено на 8,5 километра.

Заторы образовалась на ТТК в районе "Москва-Сити". Движение осложнено в обоих направлениях на два километра. Также из-за аварии в правом ряду затруднено движение на Нахимовском проспекте, в направлении Севастопольского проспекта. Длина затора – два километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.