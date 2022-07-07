"Утро": трафик на столичных дорогах оценили в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Из-за дорожных работ на МКАД есть затруднения в обоих направлениях на востоке. На внутренней стороне водители потеряют полчаса на участке от улицы Николая Старостина до улицы Верхние Поля. С того же места тормозит внешняя сторона до шоссе Энтузиастов.



Около 30 минут придется простоять в заторе на Волгоградском проспекте. Он тянется от улицы Академика Скрябина и до Люблинской улицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.