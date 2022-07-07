"Утро": сотрудник ЦОДД сообщил, что столичный трафик оценивается в 4 балла

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов сообщил, что движение в столице оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 165 километров.

На юге города затруднено движение по Нахимовскому проспекту в сторону Профсоюзной улицы. Причина – столкновение трех автомобилей перед пересечением Одесской улицы. Участники занимают средний ряд. Начало затора – от проспекта Андропова.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.