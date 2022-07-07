"Утро": плотный поток сформировался на Рязанском проспекте

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Плотное движение наблюдается на улице Сущевский Вал с обеих сторон Третьего транспортного кольца. Скорость в обоих направлениях пока и там, и там остается максимально допустимой – 60 километров в час.

Полчаса потеряете в заторе на Рязанском проспекте. Он начинается от улицы Вострухина и тянется до Карачаровской эстакады. Сэкономить время, можно объехав участок проспекта, свернув на улицу Вострухина и далее по улице Михайлова.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.