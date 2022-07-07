"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценил столичный трафик в 1 балл. Общая длина заторов – 25 километров.

Центральная часть города, ограничено движение по Большому Каменному мосту из-за ДТП легкового автомобиля и внедорожника, участники заняли практически всю проезжую часть. Пока оперативные службы занимаются оформлением, движение организовано по одной полосе в каждую сторону.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.