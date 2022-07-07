"Утро": специалист ЦОДД рассказал о ситуации на дорогах столицы

Движение в Москве в данные минуты оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 90 километров.

На шоссе Энтузиастов, не доезжая кольца пересечения Свободного проспекта, зафиксировано столкновение легковых автомобилей в правом ряду. Длина затора –менее одного километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.