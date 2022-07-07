"Утро": москвичей предупредили о порывистом ветре 7 июля

7 июля в Москве обещают 30-градусную жару. Но при этом небо над Москвой время от времени затягивает облаками.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, во второй половине дня, ближе к вечеру, прогнозируются осадки. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.