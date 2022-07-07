"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. На Ярославском шоссе плотный поток в направлении центра едет со скоростью 20 километров в час. От МКАД до Северянинского путепровода придется добираться полчаса.

На Волгоградском проспекте есть участки с затруднениями движения в сторону центра. Много машин скопилось на въезде в город и перед станцией метро "Кузьминки". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.