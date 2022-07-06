"Утро": в ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. Общая длина заторов – 157 километров.

На Ярославском шоссе в сторону ТТК произошло столкновение трех автомобилей в зоне проведения дорожных работ. Затор начался от Федоскинской улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.