"Утро": специалист ЦОДД рассказал о трафике на дорогах столицы

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Из-за аварии в среднем ряду на Нижней Масловке образовался затор на внешней стороне ТТК, начиная от Сущевского Вала.

На шоссе Энтузиастов по той же причине сформировался затор в районе Новогиреевской улицы, впереди тянется участок с плотным движением до Третьего транспортного кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

