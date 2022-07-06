"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов

ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов. Общая длина заторов в городе составляет 176 километров.

В сторону центра по Варшавскому шоссе движение затруднено из-за аварии с участием двух легковых автомобилей на Большой Тульской улице.

На западе МКАД плотный затор образовался по внутренней стороне от Волоколамского шоссе до съезда на Новокуркинское шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.