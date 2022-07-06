"Утро": специалист ЦОДД рассказал о ситуации на дорогах столицы

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Из-за аварии на Нижней Масловке в среднем ряду у 47-го дома образовался затор на внешней стороне Третьего транспортного кольца, начиная от Сущевского Вала.

На шоссе Энтузиастов по той же причине сформировался затор в районе Новогиреевской улицы, и впереди ждет участок с плотным движением до Третьего транспортного кольца.

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