"Утро": специалист ЦОДД рассказал о ситуации на дорогах столицы

Специалист ЦОДД рассказал о ситуации на дорогах столицы и оценил трафик в 4 балла. Общая длина заторов – 126 километров.

Возникли затруднения как по внутренней, так и по внешней стороне на юге Третьего транспортного кольца. На Чурской эстакаде – ремонт мостовой конструкции, поэтому движение в каждом из направлений ограничено всего до трех полос.

Из-за дорожных работ сложно проехать в сторону ТТК на Ленинградском шоссе, а именно от Фестивальной улицы до 2-го Ленинградского путепровода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.