"Утро": специалист ЦОДД рассказал о ситуации на дорогах столицы

Движение в Москве в данные минуты оценивается в 3 балла. На 85-м километре МКАД, на внешней стороне, дорожные работы по реконструкции транспортной развязки сдерживают движение на 5 километров.

На проспекте Андропова, в районе 8 дома, в направлении центра стоит неисправный автомобиль, движение затруднено на 0,5 километра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

