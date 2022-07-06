"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 2 балла

ЦОДД оценил столичный трафик в 2 балла. На Ярославском шоссе движению в направлении центра мешает, помимо скопления машин, автомобиль с неисправностью, занявший средний ряд перед Хибинским переулком. Скорость потока от МКАД не превышает 15 километров в час.

На шоссе Энтузиастов есть участки с затруднениями в сторону центра. Так, перед Большим Купавенским проездом образовался небольшой затор.

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