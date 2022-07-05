"Утро": в ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. Общая длина заторов – 163 километра. На Ярославском шоссе в районе Северянинского путепровода произошло столкновение трех автомобилей, которое ухудшило движение на участке от Холмогорской улицы до Северянинского путепровода. Участники заняли левый ряд. Длина затора – 4,5 километра. Время в пути составит около 40 минут.

На внутренней стороне МКАД сложно проехать от Носовихинского шоссе до улицы Верхние Поля. Дорожные работы по строительству транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля продолжились. Длина затора – 10 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.