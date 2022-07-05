"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов

ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов. На Автозаводской улице машины не могут разогнаться выше 12 километров в час, водители задержатся в том районе на 15 минут.

Также водители потеряют 25 минут в заторе на Рязанском проспекте – от улицы Паперника до Карачаровской эстакады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.