"Утро": трафик в столице оценивается в 4 балла

Движение в городе оценивается в 4 балла. Затруднение в эти минуты возникло на внешней стороне 68-го километра МКАД. Там проводятся дорожные работы по ремонту деформационных швов на путепроводе. Занята 4-я полоса движения. Затор растянулся на 11 километров.

Еще одно серьезное затруднение из-за дорожных работ фиксируется на внутренней стороне МКАД от 5-го километра до пересечения с улицей Верхние Поля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.