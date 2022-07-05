"Утро": специалист ЦОДД рассказал о ситуации на дорогах столицы

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На юге МКАД в настоящее время затруднено движение в обоих направлениях.

На внешней стороне движение тормозит ДТП на 31-м километре, на внутренней стороне наблюдается плотный поток от Липецкой улицы до Варшавского шоссе.

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