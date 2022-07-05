"Утро": москвичей предупредили о грозе 5 июля

Во вторник, 5 июля, в столичном регионе ожидается до 31 градуса. Ветер будет южный, 2–7 метров в секунду, однако при грозе, которая может накрыть Москву к вечеру, он усилится.

Вечером температура воздуха в городе понизится до 25–27 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.